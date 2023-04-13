Королева Елизавета II не исполнила последнее желание своего дяди Эдуарда VIII: чего хотел отрекшийся от трона король

Он отрекся от трона ради любимой женщины – американки Уоллис Симпсон. А его брат (отец Елизаветы II) стал королем. Когда Эдуард VIII был уже при смерти, к нему приехала королева Елизавета II. И он обратился к ней с последним желанием.

В новом документальном фильме под названием "Настоящая корона: внутри дома Виндзоров" медсестра покойного герцога Джули Александр объяснила, как королева Елизавета II отклонила просьбу Эдуарда о присвоении его жене Уоллис Симпсон титула Ее Королевского Высочества.

Король Эдуард VIII и Уоллис Симпсон, Франция 1951 год / Фото: Getty Images

Проливая свет на горе короля Эдуарда VIII, Джули объяснила: "Я думаю, это разбило ему сердце. Это все, что он хотел ... этот титул для нее (Уоллис). Отсутствие этого титула для его жены было для него пощечиной", - говорит женщина, пишет Hello!

Королева нанесла визит к дяде в 1972 году, незадолго до его смерти. Он был очень болен. Не мог встать с кровати. Но он был обеспокоен своей внешностью и настоял на том, чтобы сидеть в кресле, а не в постели, и надеть одежду, чтобы скрыть любые трубки на его теле.

Король Эдуард VIII и Уоллис Симпсон / Фото: Getty Images

Напомним, король Эдуард VIII отрекся от трона в 1936 году и женился на Уоллис Симпсон, разведенной американке 3 июня 1937 года в Шато-де-Канде в Монте, во Франции. Их брак вызвал бурную реакцию в королевской семье. Правление Эдварда в 1936 году продлилось всего десять месяцев после его решения отречься от престола. От своего брата короля Георга VI он получил титул герцога Виндзорского, а его жена стала герцогиней Виндзорской. Но не имела приставку Ее королевского Высочества.

Король Эдуард VIII и принцесса Елизавета II / Фото: Getty Images

Эдвард и Уоллис провели остаток своей жизни во Франции после Второй мировой войны. Герцог умер в своем доме в Париже в 1972 году и был похоронен во Фрогморе в Виндзоре. Герцогиня умерла в 1986 году и была похоронена рядом с мужем.

Король Эдуард VIII и Уоллис Симпсон / Фото: Getty Images

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