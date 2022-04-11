Королева Елизавета II не посетит службу в Великий четверг: названа причина

14 апреля, в Великий четверг, в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке должна состояться королевская служба. Уже известно, что монарх ее не посетит.

Великий четверг - в христианстве четверг Страстной недели (Великой седмицы), в который вспоминаются Тайная вечеря, на которой Иисус Христос установил таинство Евхаристии и совершил омовение ног учеников. Это ежегодное мероприятие является важной датой в королевском календаре. Но в этом году королева Елизавета II не посетит службу.

Источники во дворце сообщили, что монарх, которому 21 апреля исполняется 96 лет, не может принять участие в службе, но не хочет, чтобы ее отсутствие омрачало событие. С октября монарх сократила физические нагрузки из-за некоторых проблем с подвижностью. В начале года королева заразилась коронавирусом и после этого испытывает некоторые проблемы со здоровьем.

Поэтому роль монарха на службе исполнил ее сын и наследник принц Чарльз с супругой герцогиней Камиллой. Их встретят декан Виндзора, достопочтенный Дэвид Коннер и лорд-преосвященник, достопочтенный доктор Джон Ингге. Их Королевским Высочествам будут подарены букеты цветов в начале службы, а во время службы принц Чарльз будет вместо королевы раздавать людям специально выпущенные к этому дню монеты за заслуги перед церковью и общиной, сообщает Royal Central.

Принц Чарльз и герцогиня Камилла / Getty Images

Напомним, в прошлом месяце королева Елизавета II впервые за несколько месяцев появилась на публике в Вестминстерском аббатстве, когда она присутствовала на службе памяти в честь своего покойного мужа, принца Филиппа, герцога Эдинбургского, скончавшегося 9 апреля 2021 года. На службе монарха сопровождал ее средний сын принц Эндрю, который еще совсем недавно был замешан в секс-скандале.

Принц Эндрю и королева Елизавета II / Associated Press

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