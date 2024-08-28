Королева Елизавета II не успела проститься с мужем: королевский биограф раскрыл интересные подробности

Королевский биограф Джайлс Брандрет, рассказал, что покойный герцог Эдинбургский умер до того, как королеву позвали в его спальню. Об этом он пишет в своей книге "Элизабет: интимный портрет". Хотя сообщалось, что королева добралась до постели мужа, когда он умер тем утром, "На самом деле, я не верю, что она это сделала", — написал Брандрет.

"Тем утром он пошел в ванную комнату с помощью медсестры, а вернувшись, почувствовал легкую слабость и попросил помощи, чтобы вернуться в постель", - пишет Брандрет. "Медсестра позвала на помощь камердинера герцога и пажа королевы, Пола Уайбрю, — и он умер до того, как королеву успели позвать. Королева еще не встала. И ее не вызывали, пока не пришел врач и не констатировал смерть герцога", - говорится в книге, цитирует ее издание People.

Королева Елизавета II и принц Филипп / Фото: Getty Images

Известно, что господин Брэндрет был близким другом покойной королевы, который "знал принца Филиппа и королеву Елизавету на протяжении десятилетий", как сообщается, впервые встретившись с королевой Елизаветой в 1968 году — когда ему было всего 20 лет. Благодаря их общей работе в Национальной ассоциации игровых полей Брэндрет также хорошо знал принца Филиппа.

Напомним, похороны принца Филиппа состоялись 17 апреля 2021 года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, на них присутствовало всего около 30 близких людей из-за пандемии коронавируса.

Королева Елизавета II и ее предположительно вторая брошь гренадерской гвардии / Фото: Getty Images

Королева Елизавета II ушла из жизни 8 сентября 2022 года. И биограф королевы рассказывал, как Елизавета II провела свои последние дни.

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