Королева Елизавета II неожиданно улетела в Сандрингем

Каждое 6 февраля - день годовщины смерти ее отца - короля Георга VI - монарх проводит в Сандрингеме.

Королева Елизавета II в этом году не поехала в Сандрингем на Рождество из-за новой волны COVID-19, но не поехать туда на годовщину смерти своего отца короля Георга VI она не могла.

Сообщается, что монарх отправилась в поместье на вертолете. Обычно Елизавета II проводит праздничный сезон в своем поместье в Норфолке, но из-за пандемии последние два Рождества провела в Виндзорском замке.

Королева Елизавета II / Getty Images

Ее Величество, несомненно, будет рада отдохнуть в Сандрингеме перед серией насыщенных мероприятий, посвященных ее платиновому юбилею в этом году.

6 февраля 2022 года королева Елизавета II отметит 70-летие на троне. А в июне по этому случаю пройдут множество массовых торжественных мероприятий. Празднование юбилея совпадает с празднованием 96-летие королевы, публике обещают и масштабный парад Trooping the Colour.

Принц Чарльз, герцогиня Камилла, королева Елизавета II и герцогиня Меган на параде Trooping the Colour. / Getty Images

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