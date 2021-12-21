Королева Елизавета II обеспокоена: в этот раз все из-за принца Уильяма и герцогини Кэтрин

Королева Елизавета II обеспокоена: в этот раз все из-за принца Уильяма и герцогини Кэтрин

Королева Елизавета беспокоится не только о собственных благах, но и о здоровье своих наследников.

Монарх призвала своего внука и второго в линии наследований трона человека - принца Уильяма, прекратить летать на вертолетах с супругой Кэтрин и их тремя детьми из-за опасений по поводу безопасности, сообщает The Sun.

Источник, близкий к королеве, сообщил, что она напугана тем, что может случиться катастрофа, если Уильям продолжит летать на вертолетах. Хотя она прекрасно знает, что он отлично держится за штурвалом и несколько лет работал пилотом воздушной службы спасения.

Королева Елизавета II и принц Уильям / Getty Images

В королевской семье есть негласное правило, согласно которому члены одной семьи не могут летать одним и тем же самолетом или вертолетом, дабы минимизировать риски потери сразу нескольких наследников в случае авиакатастрофы.

Однако для Кейт и Уильяма и их семьи эти правила были смягчены, поскольку их семья стала больше и появилась необходимость оперативно передвигаться между Лондоном и Норфолком, где Кембриджи живут.

Кембриджи с детьми / Getty Images

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Сейчас 39-летний Уильям занимает второе место в очереди на трон после своего отца принца Чарльза, которому в ноябре исполнилось 73 года. За Уильямом идут его сын Джордж, дочь Шарлотта и сын Луи. Опасения королевы понятны, ведь, если с Кембриджами что-то произойдет, следующим преемником престола может стать его брат принц Гарри, а он, как известно, покинул семью в 2020 году и больше не выполняет королевские обязанности.

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