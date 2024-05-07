Королева Елизавета II однажды сделала неожиданный подарок принцу Арчи: что это было

6 мая сын принца Гарри и Меган Маркл отпраздновал пятилетие.
Мы уже вспоминали самые интересные факты из биографии маленького принца, фотографии которого так редко показывают публике.
Необычный подарок от своей прабабушки королевы Елизаветы II маленький Арчи, который тогда еще не был принцем, получил, когда ему исполнилось два года. Меган и Гарри уже тогда переехали жить в Калифорнию и во время одного из видеозвонков королеве Ее Величество поинтересовалась, что подарить правнуку на Рождество.
Принц Гарри поделился этим забавным моментом с Джеймсом Корденом во время посещения The Late Late Show. Он рассказал телеведущему: "Моя бабушка спросила нас, что Арчи хочет на Рождество, и Мэг ответила, что вафельницу. Итак, она прислала нам вафельницу для Арчи, и теперь на завтрак Мэг готовит прекрасную органическую смесь, в вафельнице. Ему это нравится. А теперь у меня на завтрак вафли, немного йогурта, сверху немного варенья. Не знаю, правильно ли это делать. Ягоды, немного меда", - рассказывал Гарри, цитирует его слова express.co.uk.
Судя по всему, даже после переезда Гарри и Меган в США принц поддерживал связь со своей бабушкой и оставался ее любимым внуком.
Отметим, члены британской королевской семьи официально не поздравили принца Арчи в королевских аккаунтах с днем рождения, так как его родители больше не являются старшими членами семьи. День рождения Арчи отпраздновал в приватной обстановке в Монтесито вместе со своей семьей. Кстати, в этот же день вспоминали первую годовщину со дня коронации короля Чарльза III - дедушки Арчи.
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