Королева Елизавета II однажды сделала неожиданный подарок принцу Арчи: что это было

Мы уже вспоминали самые интересные факты из биографии маленького принца, фотографии которого так редко показывают публике.

Принц Арчи / Фото: Getty Images

Необычный подарок от своей прабабушки королевы Елизаветы II маленький Арчи, который тогда еще не был принцем, получил, когда ему исполнилось два года. Меган и Гарри уже тогда переехали жить в Калифорнию и во время одного из видеозвонков королеве Ее Величество поинтересовалась, что подарить правнуку на Рождество.

Принц Гарри поделился этим забавным моментом с Джеймсом Корденом во время посещения The Late Late Show. Он рассказал телеведущему: "Моя бабушка спросила нас, что Арчи хочет на Рождество, и Мэг ответила, что вафельницу. Итак, она прислала нам вафельницу для Арчи, и теперь на завтрак Мэг готовит прекрасную органическую смесь, в вафельнице. Ему это нравится. А теперь у меня на завтрак вафли, немного йогурта, сверху немного варенья. Не знаю, правильно ли это делать. Ягоды, немного меда", - рассказывал Гарри, цитирует его слова express.co.uk.

Судя по всему, даже после переезда Гарри и Меган в США принц поддерживал связь со своей бабушкой и оставался ее любимым внуком.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Отметим, члены британской королевской семьи официально не поздравили принца Арчи в королевских аккаунтах с днем рождения, так как его родители больше не являются старшими членами семьи. День рождения Арчи отпраздновал в приватной обстановке в Монтесито вместе со своей семьей. Кстати, в этот же день вспоминали первую годовщину со дня коронации короля Чарльза III - дедушки Арчи.

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