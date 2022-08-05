Королева Елизавета II оплакивает смерть близкого человека

97-летняя Майра много лет входила в ближайшее окружение королевы. Как сообщает Express, она мирно скончалась в Лондоне. Майра была потомком российского царя Николая I и драматурга, писателя и поэта Александра Пушкина. Еще при жизни она учредила Пушкинскую премию в честь своего предка, отмечающую литературные заслуги.

Также у женщины были особенно теплые отношения не только с королевой Елизаветой II, но и с ее супругом принцем Филиппом. После его смерти в апреле 2021 года леди Майра назвала эту потерю "неисчислимой" и заявила, что нет никого, кто мог бы заменить его и выполнять ту работу, которую выполнял герцог Эдинбургкий.

Леди Баттер была женой ныне покойного майора сэра Дэвида Баттера, за которого она вышла замуж в 1946 году. У них было пятеро детей. На их свадьбе присутствовали сестры принцессы Елизавета и Маргарет.

Принцесса Елизавета (впоследствии королева Елизавета II), принцесса Марина, герцогиня Кентская, и принцесса Маргарет на свадьбе леди Майры Баттер / Фото: Getty Images

Напомним, печальная новость пришла через несколько месяцев после того, как королева Елизавета II потеряла двух подруг в декабре прошлого года - 3 декабря 2021 года на 102-м году жизни скончалась фрейлина Ее Величества, герцогиня Графтонская, а 29 декабря в возрасте 90 лет умерла леди Фарнхэм.

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