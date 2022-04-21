Королева Елизавета II отмечает 96-летие: представлено новое фото монарха к празднику

Сегодня свой 96-й день рождения отмечает королева Великобритании Елизавета II.

По этому поводу дворец традиционно выпустил новое фото монарха. На снимке Ее Величество запечатлена на улице на фоне цветущего дерева, одетая в зеленый плащ, а за поводья она держит двоих белых пони - Байбек Найтингейл (слева от нее) и Байбек Кэти (справа).

Снимок был сделан территории Виндзорского замка в прошлом месяце, его автор Генри Даллала. Обе лошади появятся в захватывающем шоу "Празднование платинового юбилея: галоп сквозь историю" в следующем месяце, а члены королевской семьи должны появиться верхом на этих вечерних представлениях.

Королева Елизавета II / Getty Images

Впервые постановка была показана публике в 1943 году, с тех пор королева посещала все Королевские Виндзорские конные выставки.

Напомним, в прошлом году из-за траура по принцу Филиппу дворец впервые за много лет не представил новое фото Елизаветы II. Сегодня Ее Величество проводит свой день рождения в поместье в Сандрингеме, в коттеджном доме Вуд-Фарм, где ранее любила бывать вместе с мужем Филиппом.

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