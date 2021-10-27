Королева Елизавета II отменила еще одно рабочее мероприятие

Стало официально известно, что королева Елизавета II прислушалась к рекомендации врачей и не посетит Конференцию ООН по изменению климата в Глазго.

Букингемский дворец выпустил заявление, в котором говорится, что Елизавета II не будет присутствовать на саммите COP26, который состоится в Глазго в конце этого месяца.

"Следуя совету отдыхать, королева взяла на себя легкие обязанности в Виндзорском замке. Ее Величество с сожалением решила, что не поедет в Глазго для участия в вечернем приеме COP26 в понедельник, 1 ноября. Ее Величество разочарована тем, что не посетит прием, но выступит с видеообращением к собравшимся делегатам".

Королева Елизавета II / Associated Press

Ранее во вторник королева Елизавета II провела аудиенцию с послом Республики Корея из Виндзорского замка. Это было первое появление монарха на публике после госпитализации на прошлой неделе.

Также дворец выпустил заявление о том, что Ее Величество теперь будут сопровождать ее родственники на разных светских мероприятиях или же вовсе будут заменять ее, в том случае, если королева по состоянию здоровья не сможет некоторые из них посещать.

Королева Елизавета II и принц Чарльз / Associated Press

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