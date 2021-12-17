Королева Елизавета II отменила праздничный обед с семьей: что произошло

Недавно мы сообщали, что королева Елизавета II планирует организовать праздничный обед для своей семьи в Виндзорском замке. Но его отменили.

Королева приняла такое решение в целях безопасности для себя и своих близких. На рождественские мероприятия собирается слишком многих людей, которые окажутся под угрозой нового штамма коронавируса.

Это второй год подряд, когда монарх вынуждена отменить свой традиционный обед после прошлогодних ограничений, связанных с пандемией. Традиционно такой обед проходит в Букингемском дворце. Герцог и герцогиня Кембриджские и их дети, вместе с принцессой Евгенией, принцессой Беатрис, Майком и Зарой Тиндолл были замечены папарацци, когда прибывали к воротам дворца на протяжении многих лет. Обычно на такой обед приглашаются также более дальние родственники, в том числе двоюродные братья Ее Величества.

Королева Елизавета II / Getty Images

В прошлом году королева Елизавета II и герцог Эдинбургский впервые за 33 года провели Рождество в Виндзорском замке, вместо Сандрингема. А в этом году монарх впервые проведет праздник без мужа, который умер в апреле 2021 года.

Как пишет Hello!, на следующей неделе королева отправится в свое поместье Сандрингем на праздничный период, но ее планы еще не подтверждены дворцом.

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