Королева Елизавета II подтвердила свое присутствие на панихиде по принцу Филиппу

Королева Елизавета II подтвердила свое присутствие на панихиде по принцу Филиппу

Сегодня состоится служба памяти в честь принца Филиппа, герцога Эдинбургского.

Королева Елизавета II подтвердила, что посетит поминальную службу вместе с другими родственниками в Вестминстерском аббатстве. Хотя ранее ходили слухи, что Ее Величество из-за проблем с мобильностью может ее пропустить.

На службе благодарения в Вестминстерском аббатстве к Ее Величеству присоединятся члены ее семьи, в том числе принц Чарльз и Камилла, принц Уильям и Кейт, принцесса Анна и сэр Тим Лоуренс, а также граф и графиня Уэссекские вместе со своими детьми – леди Луизой и Джеймсом.

Королева Елизавета II / Associated Press

Также сообщается, что на панихиде будет присутствовать скандальный принц Эндрю, адвокатам которого в прошлом месяце удалось закрыть дело о сексуальном насилии, в котором обвиняли герцога Йоркского.

Посетят службу и члены европейских королевских домов. А вот внук принца Филиппа – принц Гарри не приедет из США.

Принц Филипп / Associated Press

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