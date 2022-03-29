Королева Елизавета II подтвердила свое присутствие на панихиде по принцу Филиппу

Сегодня состоится служба памяти в честь принца Филиппа, герцога Эдинбургского.
Королева Елизавета II подтвердила, что посетит поминальную службу вместе с другими родственниками в Вестминстерском аббатстве. Хотя ранее ходили слухи, что Ее Величество из-за проблем с мобильностью может ее пропустить.
На службе благодарения в Вестминстерском аббатстве к Ее Величеству присоединятся члены ее семьи, в том числе принц Чарльз и Камилла, принц Уильям и Кейт, принцесса Анна и сэр Тим Лоуренс, а также граф и графиня Уэссекские вместе со своими детьми – леди Луизой и Джеймсом.
Также сообщается, что на панихиде будет присутствовать скандальный принц Эндрю, адвокатам которого в прошлом месяце удалось закрыть дело о сексуальном насилии, в котором обвиняли герцога Йоркского.
Посетят службу и члены европейских королевских домов. А вот внук принца Филиппа – принц Гарри не приедет из США.
Читайте также:
- Ей было трудно передвигаться: во дворце решили проблему Елизаветы II с мобильностью
- С тростью, но держится: королева Елизавета II посетила выставку в Виндзорском замке
- Секретная операция для королевы: стало известно, как Елизавету II могут доставить на памятную службу по принцу Филиппу
- Старинные мечи королевы Елизаветы II изъяли из выставки в России из-за вторжения в Украину