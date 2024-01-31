Королева Елизавета II пользовалась только прозрачными зонтиками: в чем была причина

Королева Елизавета II всю жизнь служила народу и каждый свой выход на публику продумывала до мелочей.

Не секрет, что монарх предпочитала носить яркие наряды и избегала в гардеробе любимого цвета герцогини Меган. Это было связано с тем, что она хотела, чтобы каждый человек на любом мероприятии увидел ее и мог сказать, что он видел королеву.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Есть еще один интересный нюанс, которому монарх придавала важное значение. Речь идет о зонтике. Королеву часто можно было увидеть с зонтом-тростью, но абсолютно все зонты, с которыми она появлялась на публике, были сделаны из прозрачного пластика. Прозрачные зонты Елизавета II выбирала для того, чтобы ее лицо все могли увидеть даже в дождливую погоду.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Хотя не всегда монрах прибегала к этому правилу.

Королева Елизавета II и ее муж принц Филипп / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы писали, что личный секретарь королевы Елизаветы II описал последние минуты ее жизни, заявив, что монарх знала, что ее дни на этой земле на исходе.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

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