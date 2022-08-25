Королева Елизавета II поздравила украинцев с Днем Независимости

О поздравлении королевы сообщило посольство Британии в Украине на страницах в своих соцсетях.

"Мне очень приятно передать Вашему Достопочтению и народу Украины мои искренние поздравления по случаю празднования Дня Независимости. В этот сверхсложный год я надеюсь, что сегодня украинский народ в Украине и по всему миру сможет отпраздновать свою культуру, историю и идентичность. Пусть лучшие времена ждут нас в будущем. Елизавета R", - говорится в сообщении.

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