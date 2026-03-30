Королева Елизавета II предлагала принцу Гарри подождать год со свадьбой с Меган Маркл: стала известна причина

Меган и Гарри в день своей свадьбы / © Associated Press

Как сообщается в новой книге о покойной монархине, королева Елизавета II, по имеющимся данным, выражала сдержанную обеспокоенность в преддверии свадьбы своего внука принца Гарри и Меган Маркл.

В книге, отрывки из которой публиковались в Daily Mail, утверждается, что появление Меган в жизни Гарри стало важным поворотным моментом для монарха и королевских традиций, которые она долгое время поддерживала. Считается, что королева поддержала пару, но, как сообщается, также поощряла более взвешенный подход.

Королева Елизавета II на свадьбе Меган и Гарри, 2018 год / © Reuters

«Сама королева предложила Гарри подождать год», — пишет автор Хьюго Викерс. «Он не последовал ее совету. Вместо этого, как мы знаем, свадьба состоялась чуть более чем через шесть месяцев после помолвки».

Меган и Гарри обменялись клятвами в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке 19 мая 2018 года.

Также утверждалось, что королеве не понравилось платье невесты, оно было слишком белое и с неуклюжими плечами. Кто-то из близких монарха сказал мне, что ее отношение к самой свадьбе было таким: „Занимайтесь этим. Меня это не касается“», - говорит автор.

Другой королевский биограф Салли Беделл Смит описала, как Меган отказалась рассказать королеве о своем свадебном платье и настаивала на том, чтобы надеть фату, с чем королева в частном порядке не согласилась, поскольку Меган была разведена. В то же время другие разведенные члены королевской семьи, такие как королева Камилла и принцесса Анна, отказались от традиционных вуалей или классических белых свадебных платьев, предпочтя вместо этого сшитые на заказ наряды и шляпы.

Королева Елизавета II и Меган Маркл / © Associated Press

Для своего знаменательного дня Меган Маркл, напомним, выбрала платье от Клэр Уэйт Келлер из Givenchy, с вырезом-лодочкой, облегающим лифом, подчеркивающим ее стройную талию, и изысканными рукавами три четверти. Она не собиралась отказываться от белого наряда из-за каких-то там королевских традиций.

