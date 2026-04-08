Королева Елизавета II / © Getty Images

Даррен МакГрэди рассекретил, что королева была большой поклонницей начинки из имбирного печенья Ginger Nut в греческий йогурт, называя это чизкейком.

В видеоролике с кулинарным уроком, опубликованном на его YouTube-канале, бывший шеф-повар Букингемского дворца рассказал о привычках своей бывшей начальницы в перекусах и заявил, что она наслаждалась этим десертом еще до того, как он стал популярен в интернете.

Хотя покойная королева предпочитала его в качестве десерта, некоторые пользователи сети выбирают его в качестве завтрака.

Рецепт японского чизкейка стал вирусным в социальных сетях как здоровая альтернатива традиционно калорийному десерту. Он заключается в том, чтобы положить печенье Lotus Biscoff в баночку греческого йогурта и оставить охлаждаться в холодильнике.

Даррен рассказал, что попробовал заменить печенье Biscoff на имбирное печенье Ginger Nut, поскольку, по его словам, именно его так любила Елизавета II.

«Когда я увидел в социальных сетях последний вирусный десерт, я подумал: „Это не новость! Королева ела это более 30 лет назад“. Уверен, вы видели в TikTok, Instagram и Facebook вирусный японский чизкейк с греческим йогуртом и печеньем Biscoff. Так вот, когда я был в Букингемском дворце, я готовил очень похожее блюдо с имбирным печеньем. Это, пожалуй, один из самых простых в приготовлении рецептов, но его всегда подавали за королевским столом», — сказал МакГрэди.

Королева Елизавета II обожала разные десерты / © Associated Press

Он раскрыл одно незначительное различие между десертом королевы и вирусным трендом и объяснил: «В Букингемском дворце мы часто подавали блюдо под названием имбирный крем, и повара обожали его готовить, королева любила заказывать его и с удовольствием ела!».

Даррен подчеркнул, что в королевском варианте японского чизкейка поверх йогурта, после того как в него вставлены печенья, добавляют немного взбитых сливок.