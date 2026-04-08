Королева Елизавета II предпочитала этот десерт еще до того, как он стал трендом в соцсетях: шеф-повар монарха показал рецепт
Бывший личный повар королевы Елизаветы II, который 15 лет работал на монарха, рассказал, поклонницей какого десерта была Ее Величество.
Даррен МакГрэди рассекретил, что королева была большой поклонницей начинки из имбирного печенья Ginger Nut в греческий йогурт, называя это чизкейком.
В видеоролике с кулинарным уроком, опубликованном на его YouTube-канале, бывший шеф-повар Букингемского дворца рассказал о привычках своей бывшей начальницы в перекусах и заявил, что она наслаждалась этим десертом еще до того, как он стал популярен в интернете.
Хотя покойная королева предпочитала его в качестве десерта, некоторые пользователи сети выбирают его в качестве завтрака.
Рецепт японского чизкейка стал вирусным в социальных сетях как здоровая альтернатива традиционно калорийному десерту. Он заключается в том, чтобы положить печенье Lotus Biscoff в баночку греческого йогурта и оставить охлаждаться в холодильнике.
Даррен рассказал, что попробовал заменить печенье Biscoff на имбирное печенье Ginger Nut, поскольку, по его словам, именно его так любила Елизавета II.
«Когда я увидел в социальных сетях последний вирусный десерт, я подумал: „Это не новость! Королева ела это более 30 лет назад“. Уверен, вы видели в TikTok, Instagram и Facebook вирусный японский чизкейк с греческим йогуртом и печеньем Biscoff. Так вот, когда я был в Букингемском дворце, я готовил очень похожее блюдо с имбирным печеньем. Это, пожалуй, один из самых простых в приготовлении рецептов, но его всегда подавали за королевским столом», — сказал МакГрэди.
Он раскрыл одно незначительное различие между десертом королевы и вирусным трендом и объяснил: «В Букингемском дворце мы часто подавали блюдо под названием имбирный крем, и повара обожали его готовить, королева любила заказывать его и с удовольствием ела!».
Даррен подчеркнул, что в королевском варианте японского чизкейка поверх йогурта, после того как в него вставлены печенья, добавляют немного взбитых сливок.