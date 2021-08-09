Королева Елизавета II пригласила ненавистную невестку принца Филиппа на каникулы в Балморал

После развода с принцем Эндрю у Сары Йоркской остались хорошие отношения со многими членами королевской семьи, в том числе и с его мамой королевой Елизаветой II.

Сара и Эндрю развелись в 1996 году, но сумели сохранить дружеские отношения после развода. Настолько дружеские, что живут экс-супруги под одной крышей в Royal Lodge на территории Виндзорского замка. Королева Елизавета II очень ценит то, как герцогиня Йоркская относится к ее сыну Эндрю и как поддерживала его во время скандала.

В этом году Сара Йоркская получила приглашение на летний отдых от королевы в шотландскую резиденцию Балморал. Ранее герцогиню никогда не приглашали на каникулы туда, поскольку у них сложились не лучшие отношения с принцем Филиппом. Но после смерти Филиппа королева решила отправить приглашение своей невестке.

Сара, принц Эндрю, королева Елизавета и принц Филипп, 1986 год / Associated Press

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Ее Величество предоставила герцогине открытое приглашение провести время в ее шотландской резиденции вместе с принцем Эндрю, пишет Daily Mail. Все предыдущие годы, если герцогиня и могла приехать в Балморал, то должна была покинуть резиденцию до того времени, как туда приезжал герцог Эдинбургский. По какой-то причине Сара не была одной из его любимых невесток. Но королева Елизавета II демонстрирует благосклонность к ней.

Сара Йоркская / Associated Press

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Сара Йоркская - бывшая жена принца Эндрю (20 фото)

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