Королева Елизавета II присутствовала на двойных крестинах детей принцессы Евгении и Зары Тиндолл

Вчера, 21 ноября 2021 года, состоялись двойные крестины сына принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка – Августа, и сына Зары и Майка Тиндолл - Лукаса.

Королевское мероприятие прошло в секретном формате, но СМИ все равно о нем узнало. На двойных крестинах присутствовала и королева Елизавета II. Для нее этот уикенд стал особенным - впервые она провела годовщину своей свадьбы с принцем Филиппом без него.

Королева Елизавета II и принц Филипп / Getty Images

Монарх присутствовала на совместных крестинах сыновей принцессы Евгении и Зары Тиндолл вместе с другими членами королевской семьи. Крестины проходили Королевской часовне Всех Святых в Виндзоре (Часовне королевы Виктории). Детей крестили в святой воде из реки Иордан, которую привез принц Чарльз, недавно вернувшийся из поездки в Иорданию со своей женой Камиллой.

Герцогиня Корнуольська та принц Чарльз / Getty Images

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Были опасения, что 95-летний монарх, возможно, не сможет присутствовать на мероприятии из-за проблем со спиной, из-за чего она пропустила мероприятие Remembrance Sunday на прошлой неделе. Но королева смогла присутствовать на крестинах правнуков.

Фотографий пока нет, а учитывая приватность события, они возможно и не появятся.

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