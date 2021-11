Королева Елизавета II против BBC: дворец сделал заявление после выхода скандального фильма

Британская королевская семья опубликовала заявление в связи с выходом документального фильма The Princes and the Press ("Принцы и пресса").

Ранее мы писали, что во вторник на канале BBC2 должен выйти фильм британского журналиста и телеведущего Амола Раджана, который называется The Princes And The Press ("Принцы и пресса"). В королевской семье были обеспокоены накануне выхода фильма, поскольку члены семьи не видели его до выхода в эфир. Предполагалось, что фильм расскажет о жестоких информационных войнах между братьями - принцем Уильямом и принцем Гарри.

В первой его части публика увидела множество интервью разных журналистов, рассказывающих о том, как получали информацию о членах королевской семьи. Как правило, это были "утечки" той самой информации, разговоры с неофициальными источниками и все в таком духе. Автор фильма Амол Раджан, рассказывая о принцах, убежден, что Уильям "играет в игру с прессой, принимая правила", а его брат Гарри хочет эти правила изменить. Уильям старается не портить отношениям со СМИ, в то время как Гарри постоянно конфликтует.

Хотя ни для кого не секрет, что между британской королевской семьей и СМИ существует негласный договор, согласно которому дворец предоставляет прессе необходимую информацию, а журналисты не выискивают разные подводные камни и поводы для сплетен. Именно по этой причине пресса не вмешивается в личную жизнь принца Уильяма, а принц Гарри, который, как известно, покинул Великобританию и живет теперь в Калифорнии с женой и детьми, стал еще большей мишенью для папарацци. Гарри и не скрывает, что от СМИ настрадался он сам, и считает папарацци виновными в смерти его мамы Дианы, и не раз говорил, как они преследовали его жену Меган.

Ни королева Елизавета II, которая была огорчена предстоящим событием, ни сотрудники дворца не видели фильм. А позже было выпущено заявление дворца:

"Свободная, ответственная и открытая пресса имеет важнейшее значение для здоровой демократии. Однако зачастую преувеличенные и необоснованные утверждения из неназванных источников представляются как факты, и вызывает разочарование, когда кто-либо, включая BBC, доверяет им", — говорится в совместном заявлении Букингемского дворца и Кларенс-хауса, пишет Hello!

В компании BBC сделали ответное заявление, где сказали, что по правилам корпорации ознакомиться с готовящимися к выходу материалами могут только непосредственные участники съемок, а так как речь в фильме ведется от лица представителей СМИ, правила не были нарушены.

Первый эпизод фильма уже вышел, в нем затрагивался период отношений принцев с 2012 по 2018 год, до свадьбы Гарри с Меган Маркл, а второй эпизод покажут на следующей неделе. В нем будут освещаться события 2018-2021 годов.

В фильме появился журналист Омид Скоби (его в Британии называют "Рупором Сассексов), написавший книгу о Меган и Гарри "В поисках свободы", он заявил: "Ходили слухи о том, самые скандальные и бьющие по Гарри и Меган истории, появлявшиеся в СМИ, исходили от других членов королевской семьи. И судя по моему исследованию, это все правда". Имен, конечно, никто не называл. Появилась в фильме и юрист Меган Маркл - Дженни Афиа, которая опровергла информацию о том, что от герцогини Сассекской сбегал персонал, поскольку работать с Меган было невыносимо. Она заявила, что это не соответствует действительности.

В связи с выходом этого фильма Букингемский дворец (читайте королева Елизавета II) пригрозил бойкотировать будущие проекты BBC и не сотрудничать в том формате, в котором они сотрудничали ранее.

