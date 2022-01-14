Королева Елизавета II провела экстренное совещание с принцем Уильямом: каких званий лишили принца Эндрю

Королева Елизавета II официально озвучила свою позицию относительно ситуации, связанной с ее сыном принцем Эндрю, герцогом Йоркским.

Вчера вечером Букингемский дворец в лице королевы Елизаветы II выпустил официальное заявление относительно принца Эндрю, который осенью 2022 года предстанет перед судом. Сына королевы обвиняют в сексуальном насилии.

В официальной публикации, которая была опубликована на сайте королевской семье, а также в соцсетях, королева Елизавета II лишила герцога Йоркского всех воинских званий и королевского патронажа на фоне выдвинутых против него обвинений в сексуальном насилии.

Издание Mirror сообщает, что такое решение монарх приняла после часовой беседы со своим внуком принцем Уильямом, которые приезжал к ней в Виндзор.

Королева Елизавета II / Getty Images

Принц Уильям встретился с королевой в ее частных апартаментах в замке, где, по словам источника, на королевской карьере Эндрю "был быстро поставлен крест". Переговоры длились больше часа. И Елизавета II пришла к пониманию, насколько серьезно положение ее сына Эндрю, любимого, к слову, сына, именно после бесед с принцем Чарльзом и принцем Уильямом ранее.

"Если, как ожидалось, Эндрю предложит многомиллионное соглашение, то его положение станет невыносимым. Королева не могла допустить, чтобы до этого дошло, и вместе с двумя своими наследниками решила, что пришло время действовать", - сообщил инсайдер.

Дальше принц Эндрю будет отстаивать свою "правду" в суде как частное лицо.

Принц Эндрю / Getty Images

Отметим, герцог Йоркский сдал все 12 воинских званий, включая полковника гренадерской гвардии. Более 150 ветеранов ВМС, Королевских ВВС и армии, подписали письмо с просьбой лишить его военных должностей.

Один из них, лейтенант Стюарт Хант, служивший в 1-м Королевском танковом полку, приветствовал решение монарха и обвинил герцога в том, что он нанес дурную славу вооруженным силам, и сказал, что ему следовало уйти с этой должности несколько лет назад.

"Я просто рад, что теперь он не связан с военными". Эндрю был лишен патронажей, включая гольф-клубы Royal Portrush и Royal County Down в Северной Ирландии.

А вот источники, близкие к Эндрю, говорят, что разрыв его военных связей будет "чрезвычайно болезненным", учитывая его службу пилотом вертолета во время Фолклендской войны.

Тем временем, возможно, "откупиться" от госпожи Джуфре у Эндрю не получится, даже если он и захочет этого, поскольку ее адвокат Дэвид Бойс настаивает на том, что она не мотивирована наличными деньгами. Вирджиния Джуфре хочет справедливости.

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