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Королева Елизавета II провела несколько аудиенций из Виндзора

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Королева Елизавета II провела несколько аудиенций из Виндзора

Королева Елизавета II / Associated Press

Королева Великобритании продолжает работать из Виндзорского замка.

Елизавета II приняла во время виртуальной аудиенции Салаха Мрехила, посла Ливии, и его супругу Хану Гбасы, которые прибыли в Букингемский дворец. А также встретилась с господином Паскалем Гаймы, послом Республики Конго.

Королева Елизавета II и посол Республики Конго Паскаль Гаймы / © Associated Press
Королева Елизавета II и посол Республики Конго Паскаль Гаймы / Associated Press

Монарх выглядела прекрасно в цветочном платье, когда принимала послов из своей дубовой гостиной в замке.

Королева Елизавета II / © Associated Press
Королева Елизавета II / Associated Press

Напомним, на прошлой неделе королева Елизавета II и члены ее семьи посетили службу памяти за принцем Филиппом. 9 апреля 2022 года исполнится год со дня смерти супруга королевы.

Королева Елизавета II с послом Ливии и его супругой / © Associated Press
Королева Елизавета II с послом Ливии и его супругой / Associated Press

Ожидается, что Елизавета II проведет этот день в частном порядке в своей резиденции в Виндзоре.

Принц Эндрю и королева Елизавета II на службе памяти по принцу Филиппу / © Associated Press
Принц Эндрю и королева Елизавета II на службе памяти по принцу Филиппу / Associated Press

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