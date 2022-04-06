Королева Елизавета II провела несколько аудиенций из Виндзора

Королева Елизавета II провела несколько аудиенций из Виндзора

Королева Великобритании продолжает работать из Виндзорского замка.

Елизавета II приняла во время виртуальной аудиенции Салаха Мрехила, посла Ливии, и его супругу Хану Гбасы, которые прибыли в Букингемский дворец. А также встретилась с господином Паскалем Гаймы, послом Республики Конго.

Королева Елизавета II и посол Республики Конго Паскаль Гаймы / Associated Press

Монарх выглядела прекрасно в цветочном платье, когда принимала послов из своей дубовой гостиной в замке.

Королева Елизавета II / Associated Press

Напомним, на прошлой неделе королева Елизавета II и члены ее семьи посетили службу памяти за принцем Филиппом. 9 апреля 2022 года исполнится год со дня смерти супруга королевы.

Королева Елизавета II с послом Ливии и его супругой / Associated Press

Ожидается, что Елизавета II проведет этот день в частном порядке в своей резиденции в Виндзоре.

Принц Эндрю и королева Елизавета II на службе памяти по принцу Филиппу / Associated Press

Читайте также: