Королева Елизавета II провела несколько аудиенций из Виндзора

Королева Великобритании продолжает работать из Виндзорского замка.
Елизавета II приняла во время виртуальной аудиенции Салаха Мрехила, посла Ливии, и его супругу Хану Гбасы, которые прибыли в Букингемский дворец. А также встретилась с господином Паскалем Гаймы, послом Республики Конго.
Монарх выглядела прекрасно в цветочном платье, когда принимала послов из своей дубовой гостиной в замке.
Напомним, на прошлой неделе королева Елизавета II и члены ее семьи посетили службу памяти за принцем Филиппом. 9 апреля 2022 года исполнится год со дня смерти супруга королевы.
Ожидается, что Елизавета II проведет этот день в частном порядке в своей резиденции в Виндзоре.
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