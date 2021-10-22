Королева Елизавета II провела ночь в больнице: что случилось с монархом

Королева Великобритании Елизавета II прошла обследование по рекомендации своих врачей.

Монарх провела ночь в больнице, где ей провели обследования у разных специалистов, а также взяли анализы. Это произошло после того, как врачи посоветовали ей отменить рабочий визит Северную Ирландию. В сообщении Букингемского дворца сказано, что в четверг она вернулась в Виндзорский замок, пишет The Sun.

Королева Елизавета II / Getty Images

"После того, как медики посоветовали ей в течение нескольких дней отдохнуть, в среду королева посетила больницу, чтобы провести некоторые предварительные обследования. Сегодня днем она вернулась в Виндзорский замок и остается в бодром настроении", — сообщает Букингемский дворец.

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Королеву осматривали врачи в частной больнице короля Эдуарда VII в центре Лондона, расположенной на расстоянии около 32 километров от Виндзора. Сообщается, что визит в больницу не связан с коронавирусом. Судя по всему, королева осталась в больнице на ночь по практическим, а не медицинским соображениям. Уже в четверг вечером она вернулась к исполнению обычных обязанностей и работала за своим столом в Виндзорском замке.

Напомним, в среду у королевы должна была начаться двухдневная поездка в Северную Ирландию. Но врачи посоветовали Ее Величеству ее отменить. Причины этого решения не называются.

Королева Елизавета II и Билл Гейтс на приеме в Виндзорском замке / Associated Press

Отметим, ожидается, что королева примет участие в конференции по изменению климата COP26 в Глазго в конце октября. На этой неделе Елизавета II провела в Виндзорском замке прием, посвященный Глобальному инвестиционному саммиту. На мероприятии присутствовали ее сын принц Чарльз и внук принц Уильям.

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