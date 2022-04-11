Королева Елизавета II провела виртуальную встречу и заявила, что не посетит пасхальное богослужение

После того, как 9 апреля британская королевская семья вспоминала о герцоге Эдинбургском, королева Елизавета II вернулась к выполнению своих обязанностей. Правда виртуально.

Монарх встретилась с работниками NHS по видеосвязи из Виндзорского замка. Елизавета II узнала больше об открытии отделения королевы Елизаветы в Королевской лондонской больнице. Монарх побеседовала с сотрудниками, чтобы узнать об их опыте работы на передовой во время пандемии.

Королева Елизавета II / Getty Images

"Удивительно, не правда ли, что можно сделать, когда это необходимо", — сказала королева по видеосвязи, комментируя открытие отделения. "Было очень приятно присоединиться к вам, а также услышать о том, что произошло, и насколько хорошо это было достигнуто. Большое вам спасибо, всем вам".

Королева Елизавета II прекрасно выглядела, улыбалась и была одета в светлое цветочное платье. Ранее, монарх сообщила, что не будет присутствовать на ежегодной пасхальной службе. Вместо нее службу посетят старшие члены семьи – принц Чарльз и герцогиня Корнуольская.

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