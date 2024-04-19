Королева Елизавета II пятьдесят лет носила туфли одного бренда: в чем причина

В преддверии дня рождения королевы Елизаветы II вспоминаем, почему монарх предпочитала носить туфли одного и того же бренда.

Выбор обуви для королевы – дело важное и ответственное. Она много времени проводила на публике, бывала в разъездах и большую часть своей профессиональной жизни ей приходилось стоять на ногах. Поэтому обувь должна была быть удобной и это один из главных критериев.

Королева Елизавета II и королева-мать Елизавета / Фото: Getty Images

Известно, что покойная Елизавета II носила одну и ту же обувь в течение 50 лет, и за этой обувью ухаживал специально обученный человек. Как пишет express.co.uk, такому человеку было поручено забрать изношенные туфли монарха и проветрить их на вешалке для обуви, вовремя полировать обувь и складывать каждую пару в шелковый или хлопковый мешочек на шнурке.

Туфли королевы Елизаветы II / Фото: Getty Images

Также прежде, чем туфли обувала монарх, ее костюмер и помощница по стилю Анджела Келли разнашивала обувь, об этом она написала в своей книге "Обратная сторона медали: Королева, костюмер и гардероб" и рассказывала в многочисленных интервью.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Обувь королеве в течении пятидесяти лет изготавливала вручную лондонская компания Anello & Davide. За эти годы компания создала для Ее Величества сотни пар, но носила она одновременно не более десяти пар. А объяснялось это тем, что Елизавета II не была расточительной и не любила тратить деньги зря. Туфли Ее Величества были изготовлены из телячьей кожи и отлиты из деревянного слепка королевской стопы. После того, как обувь была изготовлена, ее подвергали окончательной примерке и вносили необходимые корректировки. И только после этого обувь разнашивала помощница Елизаветы.

Туфли королевы Елизаветы II / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы писали про пять самых редких брошей, которые носила монарх.

Читайте также: