Королева Елизавета II редко надевала один и тот же наряд снова: в чем причина

Ее дочь принцесса Анна регулярно надевает вещи из гардероба 70-х и 80-х годов, которые и сейчас на ней хорошо сидят. Но про монарха так не скажешь.

За время своего исторического 70-летнего правления королева Елизавета II лишь иногда надевала платье или пальто дважды, а то и трижды, если оно особенно нравилось Ее Величеству. Однако на этом все и заканчивалось. После второго или третьего появления наряд исчезал из поля зрения публики, пишет instyle.

Ограниченное количество повторных нарядов было тщательно продуманной частью ее публичного имиджа, как и ее выбор яркой одежды.

Для многих встреча с королевой была уникальной возможностью. Елизавета хотела не только, чтобы ее наряды выделялись из толпы, но и, как сообщается, стремилась к тому, чтобы ее образы выглядели свежо из года в год, дабы ее выходы в свет запоминались прессе и поклонникам королевской семьи.

«После двух-трех выходов в свет предмет одежды становится хорошо известен средствам массовой информации», — написала личная портниха покойной монархини Анджела Келли в своей книге 2019 года «Другая сторона медали: королева, портниха и гардероб».

Команда королевы Елизаветы II тщательно обдумывала, стоит ли и когда повторять тот или иной наряд, чтобы люди не видели одни и те же платья.

Напомним, недавно в честь 100-летнего юбилея состоялась выставка культовых нарядов королевы Елизаветы II в Букингемском дворце.

