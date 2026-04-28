Королева Елизавета II сделала невероятный подарок Меган Маркл в знак приветствия жены принца Гарри в королевской семье

Меган Маркл и королева Елизавета II / © Associated Press

Покойная королева Елизавета II подарила новоиспеченной герцогине Сассекской пару сережек с жемчугом и бриллиантами в качестве свадебного подарка в честь ее официального вступления в королевскую семью — следуя традиции, распространенной и на других королевских невест, включая Кэтрин, ныне принцессу Уэльскую.

Эти элегантные серьги Меган впервые надела вскоре после замужества с принцем Гарри в 2018 году, когда вместе с королевой посетила Чешир, и впоследствии носила их на нескольких официальных мероприятиях в первые годы своей работы в королевской семье.

Королева Елизавета II и Меган Маркл / © Associated Press

На похороны королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года Меган Маркл приехала также в этих серьгах.

Меган Маркл в жемчужных серьгах на похоронах королевы Елизаветы II в 2022 году / © Getty Images

