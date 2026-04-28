- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 157
- Время на прочтение
- 1 мин
Королева Елизавета II сделала невероятный подарок Меган Маркл в знак приветствия жены принца Гарри в королевской семье
Это было вскоре после свадьбе принца Гарри — любимого внука королевы — с американской актрисой Меган Маркл.
Покойная королева Елизавета II подарила новоиспеченной герцогине Сассекской пару сережек с жемчугом и бриллиантами в качестве свадебного подарка в честь ее официального вступления в королевскую семью — следуя традиции, распространенной и на других королевских невест, включая Кэтрин, ныне принцессу Уэльскую.
Эти элегантные серьги Меган впервые надела вскоре после замужества с принцем Гарри в 2018 году, когда вместе с королевой посетила Чешир, и впоследствии носила их на нескольких официальных мероприятиях в первые годы своей работы в королевской семье.
На похороны королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года Меган Маркл приехала также в этих серьгах.
