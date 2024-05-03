Королева Елизавета II сделала особенно ценный подарок принцессе Шарлотте: что это было

Принцесса Шарлотта Уэльская 2 мая отпраздновала девятилетие. Одним из самых ценных подарков, которые когда-либо получала дочь Кейт и Уильяма, стал подарок от ее прабабушки – королевы Елизаветы II.

Это был исторический подарок, который привел к серьезным изменениям в линии престолонаследия. Сейчас принцесса Шарлотта занимает третье место в линии преемственности после своего старшего брата принца Джорджа и отца принца Уильяма.

Королева Елизавета II на церемонии крещения принцессы Шарлотты в 2015 году / Фото: Getty Images

В 2013 году, в год рождения принца Джорджа, покойная королева Елизавета II обновила королевские законы и согласно новым правилам дети, рожденные в королевской семье, будут иметь равные права, независимо от их пола.

Именно поэтому принцесса Шарлотта, которая родилась в 2015 году в очереди на престол стоит перед своим младшим братом принцем Луи, рожденным в 2018 году.

Принцесса Шарлотта с братом Луи / Фото: Associated Press

Кстати, Шарлотта получила при рождении свое второе имя Елизавета – в честь прабабушки и третье – Диана – в честь бабушки.

Принцесса Шарлотта и королева Елизавета II

Напомним, ранее мы рассказывали вам о королевских детях, которых назвали в честь Елизаветы II.

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