Королева Елизавета II сделала особенно ценный подарок принцессе Шарлотте: что это было

Принцесса Шарлотта Уэльская 2 мая отпраздновала девятилетие. Одним из самых ценных подарков, которые когда-либо получала дочь Кейт и Уильяма, стал подарок от ее прабабушки – королевы Елизаветы II.
Это был исторический подарок, который привел к серьезным изменениям в линии престолонаследия. Сейчас принцесса Шарлотта занимает третье место в линии преемственности после своего старшего брата принца Джорджа и отца принца Уильяма.
В 2013 году, в год рождения принца Джорджа, покойная королева Елизавета II обновила королевские законы и согласно новым правилам дети, рожденные в королевской семье, будут иметь равные права, независимо от их пола.
Именно поэтому принцесса Шарлотта, которая родилась в 2015 году в очереди на престол стоит перед своим младшим братом принцем Луи, рожденным в 2018 году.
Кстати, Шарлотта получила при рождении свое второе имя Елизавета – в честь прабабушки и третье – Диана – в честь бабушки.
Напомним, ранее мы рассказывали вам о королевских детях, которых назвали в честь Елизаветы II.
Читайте также: