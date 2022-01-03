Королева Елизавета II сделала особенный подарок своей невестке герцогине Корнуольской

За несколько часов до наступления 2022 года королева Елизавета II наградила свою невестку герцогиню Корнуольскую Камиллу званием королевской леди Благороднейшего ордена Подвязки. Назначение вступило в силу 1 января.

Рыцарей Подвязки лично выбирает королева среди тех, кто занимал государственные должности, и тех, кто внес определенный вклад в национальную жизнь, или тех, кто лично служил королеве. Такие почести оказываются подарком Елизаветы II, без необходимости совета премьер-министра.

Таким образом герцогиня Корнуольская присоединилась к избранной группе королевских леди Ордена Подвязки. Принцесса Анна – дочь Елизаветы II - была назначена королевской леди в 1994 году, а двоюродная сестра королевы - принцесса Александра получила эту награду в 2003 году. Также среди членов королевской семьи есть пять королевских рыцарей Подвязки — герцог Кентский, герцог Глостерский, герцог Йоркский, граф Уэссекский и герцог Кембриджский.

Герцогиня Корнуольская и принц Чарльз / Associated Press

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Благороднейший Орден Подвязки, основанный королем Эдуардом III в 1348 году, считается самой высокой британской гражданской и военной наградой, пишет Hello!

Каждый год в июне проходит празднование Дня Ордена Подвязки. На мероприятии присутствует королева и ее рыцари, они предстают в парадных бархатных одеждах, блестящих знаках различия и шляпах с перьями. Процессию сопровождают оркестр и кавалеры ордена.

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