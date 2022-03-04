Королева Елизавета II сделала щедрое пожертвование на помощь Украине

Члены британской королевской семьи тоже поддерживают Украину.

В Твиттере организация, объединяющая 15 крупных британских благотворительных организаций для быстрой координации реагирования на инциденты за границей, поблагодарила Ее Величество, отметив учетную запись королевской семьи. Они написали: "Большое спасибо Ее Величеству Королеве за то, что она продолжает поддерживать Комитет по чрезвычайным ситуациям и делает щедрое пожертвование на Гуманитарный призыв DEC Украины. @RoyalFamily #UkraineAppeal".

Ранее принц Чарльз и герцогиня Корнуольская посетили Украинский католический собор в Лондоне, где помолились за Украину. Принц Чарльз обратился к приглашенным гостям из украинской общины Великобритании с сердечным обращением.

"Я должен сказать, что мы с женой были глубоко тронуты всем, что мы услышали сегодня во время нашего визита, и, прежде всего, необычайной храбростью, великодушием и стойкостью украинской общины перед лицом такой поистине ужасной агрессии", - сказал принц Уэльский.

Принц Чарльз с женой Камиллой / Getty Images

Чарльз рассказал о войне в Украине во вторник во время церемонии предоставления статуса города Саутенд-он-Си в Эссексе. Выступая перед гостями мероприятия, Чарльз сказал, что демократические ценности в Украине подвергаются нападкам "самым бессовестным образом".

А президент Украины Владимир Зеленский лично поблагодарил герцога и герцогиню Кембриджских за послание поддержки.

Владимир и Елена Зеленские с принцем Уильямом и герцогиней Кэтрин / Associated Press

Читайте также: