Королева Елизавета II тайно обсудила войну в Украине с начальником штаба обороны Великобритании

Западные СМИ сообщают, что королева Великобритании провела тайную встречу с начальником штаба обороны адмиралом сэром Тони Радакиным.

На этой неделе в среду 95-летняя королева Елизавета II провела еще одну личную встречу после ее недавнего выздоровления от COVID-19. Ее Величество встретилась с главнокомандующим вооруженными силами Великобритании, начальником штаба обороны адмиралом сэром Тони Радакиным.

Встреча прошла в Виндзорском замке, но не была афиширована и не было представлено новых фотографий. Сообщается, что королева, возглавляющая вооруженные силы, могла обсудить войну в Украине с адмиралом сэром Тони, пишет Hello!

Ранее монарх продемонстрировала свою поддержку народу Украины, пожертвовав деньги в Комитет по чрезвычайным ситуациям и призвав помочь украинским беженцам.

Мы рассказывали также, что Елизавета II демонстрирует поддержку Украине прямо во время своих аудиенций. Недавно во время аудиенции с канадским премьер-министром Джастином Трюдо королева своими действиями показала, что поддерживает нашу страну во время войны. Во время этой встречи на столе у Ее Величества стояла ваза с композицией из сине-желтых цветов.

Королева Елизавета II и Джастин Трюдо / Associated Press

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