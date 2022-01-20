Королева Елизавета II трогательно поздравила Софи Уэссекскую с днем рождения

20 января графине Софи Уэссекской исполнилняется 57 лет.

Королева Елизавета II поделилась трогательной фотографией и посланием по случаю 57-летия Софи в своем аккаунте в Твиттере. На снимке графиня обнимает щенка во время посещения Национального центра собак-поводырей в Лимингтон-Спа в прошлом году.

Подпись к снимку гласит: "Поздравляем сегодня графиню Уэссекскую с днем рождения!"

Софи взяла на себя роль покровительницы собак-поводырей от двоюродной сестры королевы, принцессы Александры, в июле 2022 года, сама принцесса была патроном с 1954 года.

Wishing The Countess of Wessex a very Happy Birthday today! pic.twitter.com/qRUoamAj7x — The Royal Family (@RoyalFamily) January 20, 2022

Софи Рис-Джонс стала членом королевской семьи в 1999 году, когда вышла замуж за младшего сына королевы - принца Эдварда. На счету ее покровительств около 70 благотворительных организаций, графиня очень любит свою работу и безукоризненно ее выполняет. Елизавета II любит Софи за такую самоотверженность.

Графиня Софи / Getty Images

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