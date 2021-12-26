Королева Елизавета II в своей рождественской речи говорила и о дочери Меган и Гарри

Королева Елизавета II в своей рождественской речи говорила и о дочери Меган и Гарри

В своей рождественской речи королева Елизавета II сказала и про дочь принца Гарри и Меган Маркл.

Со своей правнучкой Лилибет Дианой монарх знакома только онлайн, лично они еще ни разу не виделись из-за того, что принц Гарри и его супруга Меган живут в США и в Великобританию после рождения Лили в июне 2021 года еще ни разу не приезжали все вместе.

Но это не остановило Елизавету II дать редкий комментарий о своей правнучке Лилибет Диане Маунтбеттен-Виндзор во время своего ежегодного рождественского послания народу.

Во время своего выступления монарх упомянула о пополнении в королевской семье в этом году, в том числе и о дочери Гарри и Меган.

Королева Елизавета II / Getty Images

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"Взрослые, отягощенные заботами, иногда не видят радости в простых вещах, чего не скажешь про детей. И для меня и моей семьи, даже если в этом году не будет одного знакомого смеха, Рождество будет радостью, поскольку у нас будет возможность вспомнить и снова увидеть чудо праздничного сезона глазами наших маленьких детей, из которых мы были рады приветствовать еще четверых в этом году", - сказала Елизавета II.

Напомним, кроме дочери Сассекских на свет появился третий ребенок и первый сын Зары и Майкла Тиндалл, сын принцесса Евгении – Август и дочь принцессы Беатрис – Сиенна.

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