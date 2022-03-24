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Королева Елизавета II впервые появилась на обложке британского Vogue

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Королева Елизавета II впервые появилась на обложке британского Vogue

Королева Елизавета II / Associated Press

В этом году королева Елизавета II празднует платиновый юбилей правления.

В связи с этой памятной датой британский журнал Vogue впервые опубликовал фотографию монарха на обложке апрельского номера.

Обложку опубликовали на официальной странице глянца в Instagram.

"Апрельский номер #BritishVogue отдает дань уважения королеве специальной обложкой. Поскольку Ее Величество становится первым британским монархом в истории, отметившим платиновый юбилей, апрельский номер посвящен уникальным отношениям Vogue с королевской семьей и содержит редкие изображения из архива Vogue House. Полную версию смотрите в новом выпуске в газетных киосках во вторник, 29 марта". Отметим, в апреле Елизавете II исполнится также 96 лет. 

Снимок сделан в 1957 году мужем сестры королевы принцессы Маргарет - Энтони Армстронгом Джонсом. Королева носит государственную диадему Георга IV на фотографии, которая была сделана примерно во время ее десятой годовщины свадьбы с принцем Филиппом.   

Это не первый раз, когда в публикации фигурирует королевская семья. В 2016 году герцогиня Кембриджская стала звездой обложки журнала Vogue, представив выпуск, посвященный столетию журнала.

А в 2019 году герцогиня Сассекская редактировала выпуск в качестве приглашенного гостя. На ее обложке были изображения женщин, которых она назвала "силами перемен", в том числе экоактивистка Грета Тунберг.

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