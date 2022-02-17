Королева Елизавета II впервые рассказала о проблемах со здоровьем

Вчера Ее Величество королева Елизавета II впервые появилась на публике после короткого периода изоляции, связанной с пандемией.

Елизавета II провела встречу с новым министром обороны генерал-майором Элдоном Милларом и его предшественником контр-адмиралом Джеймсом Маклаудом в Виндзорском замке.

Королева Елизавета II / Associated Press

На сайте ITV News появилось видео, в котором королева Елизавета II приветствует военных, в ролике монарх запечатлена с тростью в руках, и комментирует, что сейчас испытывает некоторые трудности с передвижением. Это печалит, но не удивляет, ведь через два месяца Елизавете II исполнится уже 96 лет, как ни крути, а возраст почетный. Ее муж принц Филипп еще при жизни шутил, что уже начал разваливаться к этим годам. А королева шутит, что "не может нормально ходить".

Тем не менее монарх выглядела потрясающе в зеленом платье с принтом и с плиссированным подолом, к которому подобрала более удобные и мягкие кожаные туфли на невысоких каблуках (обычно монарх обувает туфли от Anello & Davide).

Королева Елизавета II / Associated Press

Когда военные прибыли королева сказала им: "О, я здесь! Доброе утро". А контр-адмирал Маклауд при встрече сказал: "Хорошо. Я поздравляю вас с началом вашего юбилейного года", на что королева ответила: "О, большое вам спасибо. Это очень любезно". Гости рассказали королеве, что на них рычала собака королевы, дорги по кличке Кэнди, когда они шли по замку.

Контр-адмирал Маклеод сказал: "Я заметил, что Кенди охраняет вас, потому что, когда мы шли по коридору, она не собиралась подпускать нас к вам". Генерал-майор Миллар согласился: "Она немного зарычала, когда мы вошли". Королева ответила: "О, правда?… Обычно она не рычит", на что контр-адмирал Маклауд пошутил: "Она явно может видеть нас насквозь".

Королева Елизавета II / Associated Press

Напомним, появление королевы на публике состоялось после того, как ее среднему сыну принцу Эндрю удалось урегулировать судебный вопрос в деле по сексуальному насилию, в котором его обвиняла гражданка США. Теперь говорят, что именно монарх поможет Эндрю выплатить внушительную сумму компенсации.

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