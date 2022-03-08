Королева Елизавета II встретилась с Джастином Трюдо, который приехал в Британию обсудить войну в Украине

Королева Елизавета II провела свою первую личную аудиенцию с премьер-министром Канады после выздоровления от коронавируса.
Монарх поговорила с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Виндзорском замке. Господин Трюдо находился в Великобритании для переговоров о войне в Украине с премьер-министром Борисом Джонсоном и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.
В последний раз Ее Величество встречалась с канадским политиком в июне 2021 года на приеме по случаю открытия саммита G7 в The Eden Project в Корнуолле. К ним присоединились герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз и герцогиня Корнуольская, а также другие мировые лидеры.
Королева Елизавета II, как известно, поддерживает народ Украины и ранее сделала щедрое пожертвование на Гуманитарный призыв DEC Украины.
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