Королева Елизавета II встретилась с Джастином Трюдо, который приехал в Британию обсудить войну в Украине

Королева Елизавета II встретилась с Джастином Трюдо, который приехал в Британию обсудить войну в Украине

Королева Елизавета II провела свою первую личную аудиенцию с премьер-министром Канады после выздоровления от коронавируса.

Монарх поговорила с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Виндзорском замке. Господин Трюдо находился в Великобритании для переговоров о войне в Украине с премьер-министром Борисом Джонсоном и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Королева Елизавета II и Джастин Трюдо / Associated Press

В последний раз Ее Величество встречалась с канадским политиком в июне 2021 года на приеме по случаю открытия саммита G7 в The Eden Project в Корнуолле. К ним присоединились герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз и герцогиня Корнуольская, а также другие мировые лидеры.

Королева Елизавета II, как известно, поддерживает народ Украины и ранее сделала щедрое пожертвование на Гуманитарный призыв DEC Украины.

Королева Елизавета II и Джастин Трюдо / Associated Press

Читайте также: