Королева Елизавета II вышла в свет с тростью принца Филиппа

В день своего 70-летнего юбилея правления королева Елизавета II находилась в Сандрингеме.

Монарх пригласила гостей на чаепитие и появилась перед ними в красивом голубом платье с вышивкой и очень особенным аксессуаром в руках. Елизавета II взяла трость своего покойного мужа принца Филиппа в память о нем.

Королева Елизавета II с тростью / Associated Press

На фотографиях, которые были сделаны в бальном зале ее резиденции в Норфолке, Елизавета II была запечатлена с тростью с резной ручкой из рога. Как пишет Hello!, писатель и телеведущий Джайлс Брандрет заметил, что королева на самом деле использовала любимую трость герцога Эдинбургского, которой он регулярно пользовался, управляя поместьем Сандрингем.

Королева Елизавета II с тростью / Associated Press

В последний раз принца Филиппа фотографировали с этой тростью в 2013 году, когда он посещал близлежащий заповедник после операции на брюшной полости.

Принц Филипп с этой тростью в 2013 году / Getty Images

Герцог скончался в возрасте 99 лет 9 апреля 2021 года в Виндзорском замке, его похороны прошли в часовне Святого Георгия 17 апреля. Филипп и Елизавета были в браке более 73 лет. А их история любви, уверены, со временем ляжет в основу не одного фильма.

Королева Елизавета II с тростью / Associated Press

Напомним, королеву Елизавету II впервые за долгое время с тростью запечатлели в октябре 2021 года, когда она вместе с дочерью принцессой Анной посещала службу в День Благодарения, посвященной столетию Королевского британского легиона (RBL) в Вестминстерском аббатстве.

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