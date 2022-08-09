Королева Елизавета II забраковала имя, которым хотели назвать ее внучку - принцессу Беатрис

Вчера мы поздравляли принцессу Беатрис Йоркскую с днем рождения. Ей исполнилось 34 года. Мало кто знает, что имя, которым ее назвали изначально, было совсем другим, но вмешалась королева.

Когда Сара Йоркская и принц Эндрю впервые стали родителями, они почти две недели не озвучивали имя своей новорожденной дочери. Оказалось, дело было в том, что долго не могли согласовать имя с Ее Величеством королевой.

Сара Йоркская и принц Эндрю с дочерью Беатрис / Фото: Associated Press

Сара очень хотела назвать свою дочь принцессой Аннабель, но, по мнению королевы Елизаветы II, это имя было неподходящим, пишет Mirror. Тогда монарх предложила имя Беатрис, явно черпая вдохновение в имени младшей дочери своей прапрабабушки королевы Виктории. Это имя пришлось по душе Саре и Эндрю, и вскоре имя новорожденной принцессы было объявлено публике.

А вот когда мамой стала принцесса Беатрис, она тоже долго держала интригу и почти через две недели сообщила, что назвала дочь Сиенной Элизабет (второе имя, очевидно, было выбрано в честь королевы). Это имя монарху понравилось сразу же.

Принцесса Беатрис и королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Ранее мы рассказывали, что герцогиня Кейт хотела дать своему первенцу - принцу Джорджу - совсем другое имя. А принц Чарльз хотел иначе назвать своего первенца принца Уильяма.

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