Королева Игр Invictus: рассматриваем все образы Меган Маркл

Сегодня разбираем все ее выходы во время "Игр непокоренных", которые в этом году прошли в немецком Дюссельдорфе. Стоит отметить, что Меган почти в каждом образе выглядела отлично, излучала уверенность, а поклонники назвали ее "королевой" этого мероприятия. В хорошем смысле этого слова, разумеется.

В первый день Меган появилась на публике в черном плиссированном платье-рубашке длины миди от Bananarepublic, которые дополнила кожаным плетеным ремнем Bottega Veneta на талии и черными туфлями из замши от Aquazzura.

Меган, Гарри и Юлия Паевская на Invictus Games в Дюссельдорфе / Фото: Getty Images

После у нее было еще несколько выходов в черном. Очевидно, этот цвет герцогиня любит, и мы собрали для вас целую подборку ее фото в черных луках.

Потом Меган появилась в черном топе, молочном жакете с контрастной окантовкой от J.Crew Giselle и коротких шортах с высокой талией от Staud Luisa с поясом от Givenchy и была обута в бежево-черные балетки с открытой пяткой от Chanel. У герцогини стройные ноги, которые она с удовольствием всегда демонстрирует.

Меган и Гарри на Invictus Games / Фото: Getty Images

Также мы видеди герцогиню в кашемировом топе без рукавов и с круглой горловиной от J.Crew, укороченных джинсах-скинни от Frame Denim и туфлях от Aquazzura на шпильках.

Принц Гарри и Меган Маркл на Invictus Games / Фото: Getty Images

Потом Меган вышла в мятых брюках и шелковой блузке от L'AGENCE. К образу она подобрала в тот день коричневые туфли от Manolo Blahnik и пояс Gabriela Hearst.

Меган и Гарри на Invictus Games / Фото: Getty Images

Меган и Гарри на Invictus Games / Фото: Getty Images

Образ в белом мы также увидели на Меган в эти дни Игр. На ней был белый вязанный топ от Ralph Lauren и укороченные белые джинсы с разрезами Le Skinny De Jeanne, которые герцогиня дополнила черными балетками с ремешком вокруг щиколотки от Aquazzura.

Меган и Гарри на Invictus Games / Фото: Getty Images

В комбинезоне Zara и дорогих мюлях Saint Laurent Меган Маркл тоже блистала.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

Еще Меган продемонстрировала лук в джинсовом платье от ее любимого бренда Carolina Herrera, которое она носила с подвернутыми рукавами. Наряд она сочетала с черными туфлями-лодочками от Dior.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Также мы видели Меган в шелковых брюках песочного цвета от Cuyana, сочетая их с белым топом и пальто в тон тоже от Cuyana. Аутфит в теплых осенних оттенках герцогиня завершила туфлями-лодочками на высоких каблуках от своей любимой марки Aquazzura.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

Меган Маркл / Фото: Getty Images

На церемонии закрытия Игр герцогиня появилась в бирюзовом платье миди без бретелек с цветочным узором и цветочной перфорацией на юбке от бренда Cult Gaia, стоимость которого – 38 тысяч гривен.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Напомним, недавно в день рождения принца Гарри мы вспоминали, кто мог стать герцогиней Сассекской и с кем встречался принц до Меган Маркл.

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