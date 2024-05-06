Королева Испании Летиция сломала ногу: что случилось

Эта неприятность не помешала ей исполнять свои обязанности.

6 мая королева Испании Летиция посетила концерт Emocion Arte, который состоялся в Королевском театре Мадрида. Внимание привлекло то, что супруга Филиппа VI появилась на этом мероприятии в белых кедах.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Как оказалось неделю она начала не очень удачно, поскольку получила травму. Как сообщила королевская семья, 51-летняя Летиция получила перелом проксимальной фаланги центрального пальца правой стопы.

Травма произошла несколько дней тому назад дома у королевы - она ударилась ногой об стол.

"Невезение. Но это лечится. Я не знала, что у меня было, пока мне не сделали рентген", - сказала Летиция репортерам после того, как ее спросили, как она себя чувствует.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Также, по словам источников, ногу она травмировала еще до мероприятия в Сарагосе, где ее муж король Филипп VI принял участие в важной церемонии. На публике Летиция тогда появилась в черных туфлях на низких каблуках и якобы терпела сильную боль.

Королева Летиция с мужем / Фото: Getty Images

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