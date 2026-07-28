Королева Испании надела наряд от Hugo Boss, который отличался элегантностью и комфортом

Королева Летиция / © Getty Images

Реклама

27 июля королева Её Величество посетила ежегодную встречу директоров Института Сервантеса, которая в этом году прошла в Херес-де-ла-Фронтера. Вместо платья или классического жакета королева выбрала структурированный длинный жилет Hugo Boss с V-образным вырезом и контрастными светло-коричневыми пуговицами. Этот предмет одежды стал абсолютным хитом сезона, поскольку он прост, роскошен и в то же время удобен.

Летиция сочетала жилет с белыми широкими брюками и топом. Золотое колье, кольца и изящные серьги стали идеальными акцентами, которые не затмевали образ, а лишь дополняли его.

Реклама

Королева Летиция / © Getty Images

Что касается обуви, то королева Летиция вновь доказала, что не стоит жертвовать комфортом, и выбрала удобные туфли на невысоких квадратных каблуках с ремешками, которые прекрасно сочетались с её квадратной сумкой.

Реклама

Королева Летиция / © Getty Images

Это появление Летиции произошло после того, как она вместе с мужем навестила семьи, вынужденные покинуть свои дома из-за одного изсамых страшных лесных пожаров в истории Испании.

Новости партнеров