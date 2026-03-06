- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 117
- Время на прочтение
- 1 мин
Королева Испании появилась на мероприятии в элегантном брючном костюме и с безупречным маникюром
Королева София посетила базилику Христа Мединаселийского, продолжая давнюю традицию испанской королевской семьи.
Это ее третий выход в свет на этой неделе, что подтверждает тот факт, что Ее Величество вернулась к работе после смерти младшей сестры – принцессы Ирен.
София приехала в базилику Иисуса Мединаселийского - известную мадридскую церковь, где также собрались местные жители, чтобы почтить память Христа.
Королева была одета в черный костюм, белую рубашку и длинный шарф, который держала в руке. Она прикрепила к жакету брошку, надела много разных украшений на шею, браслеты на запястье и сделала прическу и легкий макияж. Маникюр у Софии также всегда сделан в лучшем виде, она предпочитает французский. Ранее, напомним, мы показывали, как выглядят ее ухоженные ногти.