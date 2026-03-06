ТСН в социальных сетях

Общество
117
1 мин

Королева Испании появилась на мероприятии в элегантном брючном костюме и с безупречным маникюром

Королева София посетила базилику Христа Мединаселийского, продолжая давнюю традицию испанской королевской семьи.

Ольга Кузьменко
Королева София

Королева София / © Getty Images

Это ее третий выход в свет на этой неделе, что подтверждает тот факт, что Ее Величество вернулась к работе после смерти младшей сестры – принцессы Ирен.

София приехала в базилику Иисуса Мединаселийского - известную мадридскую церковь, где также собрались местные жители, чтобы почтить память Христа.

Королева София / © Getty Images

Королева София / © Getty Images

Королева была одета в черный костюм, белую рубашку и длинный шарф, который держала в руке. Она прикрепила к жакету брошку, надела много разных украшений на шею, браслеты на запястье и сделала прическу и легкий макияж. Маникюр у Софии также всегда сделан в лучшем виде, она предпочитает французский. Ранее, напомним, мы показывали, как выглядят ее ухоженные ногти.

117
