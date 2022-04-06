Королева "испанского стыда": что мы знаем о рупоре российского МИДа Марии Захаровой

Хамоватая манера общения, умение соврать не моргнув глазом и безграничная любовь и преданность начальству - вот главные качества любого успешного российского чиновника. Чем-чем, а всем этим природа щедро одарила главного спикера МИДа России Марию Захарову.

В качестве официального представителя Министерства иностранных дел России Мария Захарова спровоцировала не один международный скандал. Она известна своей невоздержанностью в высказываниях, враньем и низкопробными манипуляциями, вбрасыванием фейков в информационное пространство, откровенной украинофобией, низким уровнем ведения дискуссии и неопрятным внешним видом. Команда оппозиционера Алексея Навального назвала ее за это "королевой испанского стыда".

Можно было бы подумать, что Мария Захарова просто не на своем месте, не получила необходимого воспитания и образования. Но нет, в действительности все совершенно не так. Мария Захарова родилась в семье дипломата и искусствоведа. Оба родителя были востоковедами. Отец работал в дипломатической мисси в Китае, а мать изучала китайское и искусство и работала в консульском отделе. Детство Мария Захарова провела в Пекине.

Мария Захарова / Getty Images

Затем Захарова окончила журналистский факультет одного из самых престижных вузов России - Московского института Международных отношений - также по специальности "Востоковедение". Некоторое время работала в Пекине. Захарова также защитила диссертацию на тему "Трансформация осмысления символики празднования традиционного Нового года в современном Китае. Последняя четверть XX века".

Успела Захарова поработать и в США. С 2005 по 2008 год она руководила пресс-службой Постоянного представительства России при Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке.

В 2015 году Захарова была назначена директором департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Мария Захарова / Getty Images

Проще говоря, Мария Захарова - официальный рупор МИДа России. Именно в этом качестве она нам и интересна. Потомственный дипломат, официальное лицо с завидной регулярностью транслирует совершенно дикие вещи, неуместные не только для дипломата, но и для просто приличного человека. Собрали для вас несколько цитат:

"Блокировку аккаунтов в Facebook за использование слова из пяти букв, первая и третья из которых "х", считаю проявлением цензуры. Но не обычной, а наиглупейшей и поэтому очень опасной".

" Обидно за русский язык, на котором в Украине учиться в школах и университетах нельзя, а посылать друг друга министрам и губернаторам можно".

"Запасаемся попкорном, устраиваемся поудобнее. Февраль - опасная для Киева пора".

"Мы не забирали Крым у Украины, как бы кому-то ни хотелось так считать... Попробуйте не смотреть на все просто и не давать однозначных и удобных оценок. Поймите, Крым ушел от Украины сам".

"Дайте мне сказать. Иначе вы сейчас действительно услышите, что такое российские "Грады".

Несколько дипломатических скандалов, спровоцированных Захаровой, особенно запомнились. Как-то в своем Facebook чиновница опубликовала пост, который не показался смешным руководству Сербии. Ходили слухи, что извиняться за него пришлось лично Лаврову и Путину. По идее, после такого Захарову должны были бы со скандалом уволить, и обязательно уволили бы. Но не в России. Тут хамство, ложь и чинопочитание ценятся дороже, чем хорошие отношения с любой из стран, например, с Сербией. Вот этот пост.

Если Вас позвали в БД, а стул поставили так, будто Вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы Вы ни были. Просто... Опубліковано Maria Zakharova Субота, 5 вересня 2020 р.

Или вот еще история была: в эфире пропагандистского шоу Скабеевой Захарова, что называется, "на голубом глазу" заявила, что в Белом доме принимали Осаму бен Ладена и есть даже фото свидетельства этого факта. На самом деле фотография, о которой говорила Захарова, является грубо сделанным фейком.

Не брезгует антифашистка Захарова и антисемитскими высказываниями.

А в разгар скандала с вмешательством русских хакеров в выборы в США она не нашла ничего более разумного, чем заявить "если что-то и взломали в Америке, то это две вещи: мозг президенту Бараку Обаме и, конечно, сам доклад о русских хакерах".

Позорит российский МИД Захарова не только словом, но и делом. Широкий резонанс, даже в известном своей толерантностью к пьянству и разгулу российском обществе, имел зажигательный танец Захаровой на саммите Россия-АСЕАН.

Кроме всего прочего, Мария Захарова пишет стихи и песни, естественно, патриотического содержания. В 2017 году певица Наргиз исполнила песню "Верните память" на слова и музыку Марии Захаровой. Песня была посвящена российским военным, погибшим в Сирии, и начиналась словами "помянем, братья, тех, кто мир собой закрыл". Не вызывает сомнения тот факт, что широкомасштабное вторжение России на нашу землю откроет новую главу в творчестве чиновницы и она обязательно напишет что-то настолько же пафосно-лживое и шаблонное. Неясным остается только одно: будут ли в новой балладе строки про ворованную в Буче мясорубку и ковер из Гостомеля.

Также Захаровой была написана еще одна песня лирического содержания "Ищу тебя".

Стихи чиновницы не грех и процитировать:

Я не умею за себя молиться.

Вот за других просить иное дело.

Мне стыдно к Богу обратиться,

Поклоны бить за душу и за тело.

Зачем неловко мне? Не знаю.

Ведь робости в ином не ведала досель.

Как будто что-то нарушаю:

Закон, устав, порядок или цель.

Но как же быть, когда мне плохо?

Когда молитвой только будешь жив?

Ждать от других заботливого слова?

Или обратить к Нему в мольбе призыв?

Порвать с неловкостью позора

И в страстной немоте достичь небес.

Не отрывая от иконы взора,

Дождаться милости святых чудес.

Не можем мы оставить без внимания и неповторимы стиль публичной персоны. Одевается Захарова откровенно безвкусно и неуместно. Она носит короткие юбки, странных расцветок блузы со свитерами, платья с откровенными разрезами и прочие мало сочетаемые с дипломатической работой вещи.

Но главная "фишка" Захаровой - это укладка. Как парикмахеру чиновницы удается практически всегда достигнуть эффекта плохо помытых и небрежно уложенных волос, остается загадкой, но то, что именно так выглядит большинство укладок на голове дипломата, - неоспоримый факт.

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