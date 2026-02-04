ТСН в социальных сетях

Королева Камилла приехала к детям в лаконичном пальто и с милой брошью-собакой на груди

Королева Камилла обожает читать книги и всячески старается прививать любовь к чтению следующим поколениям.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Камилла

Королева Камилла / © Associated Press

Супруга короля Чарльза появилась на публике сегодня, несмотря на то, что первые полосы британской прессы переполнены заголовками о выселении брата монарха — Эндрю Маунтбеттен Виндзора с Королевской Лоджи прошлой ночью.

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

Камилла прибыла на открытие библиотеки в начальной школе Крайст-Черч в Лондоне. Она продолжает во что бы то ни стало исполнять свои королевские обязанности и поддерживать короля в этот трудный для монархии период.

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

Одета королева была в темное пальто с поясом на талии, изумрудное платье или юбку под ним, обула высокие замшевые сапоги на каблуках и дополнила образ бриллиантовые серьги с жемчугом, а также милой брошью с собакой на груди, которая безусловно намекает нам о том, что Камилла очень любит собак.

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

А днем ранее, напомним, Ее Величество посетила банкет в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне, на котором составила компанию королю Чарльзу и герцогине Эдинбургской Софи.

