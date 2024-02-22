Королева Камилла была недовольна визитом принца Гарри к королю Чарльзу: что возмутило супругу монарха

Принц Гарри примчал в Лондон, как только узнал о том, что его отец заболел раком.
Он сел на самолет и уже через непродолжительное время был в столице Британии по пути в Кларенс-хаус, где на тот момент находится его отец Чарльз с женой королевой Камиллой.
Мы уже знаем, что встреча отца и сына продлилась 30 минут и король был не очень доволен ею. Возмущена была и его жена Камилла.
Один из придворных рассказал, что супруга короля была недовольна визитом принца Гарри, потому что он не попросил одобрения дворца перед приездом домой.
"Ее Величество была в ярости, Гарри прилетел из своего роскошного дома в Калифорнии, не получив одобрения дворца, и пришел с таким отношением", - заявил источник в комментарии RadarOnline. Королева не может допустить, чтобы Гарри "использовал рак ее мужа в качестве пиара, чтобы продемонстрировать себя, как "любящего сына".
"Я слышал, после воссоединения отца и сына она сказала Гарри, что он позорит своего отца, семью и монархию, и она не имеет никаких сомнений в том, что он не хочет возвращаться!", - сказал источник.
Не секрет, что отношения Гарри и Камиллы всегда были не очень хорошими. Подробнее о них герцог Сассекский рассказал в своей книге "Запасной".
Напомним, во время недавней поездки в Канаду принц Гарри дал новое интервью, в котором выразил надежду на примирение с семьей.
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