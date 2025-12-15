Королева Камилла была против, чтобы король Чарльз огласил, какой вид рака он лечит: стала известна причина

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Хотя 77-летний монарх никогда не раскрывал точный тип своего заболевания, он открыто говорил о своей болезни с момента постановки диагноза.

Это решение было принято самим королем, несмотря на опасения его ближайшего окружения по поводу последствий разглашения информации о его здоровье. Помимо опасений помощников, особенно учитывая, что монархи обычно не говорят открыто о состоянии своего здоровья, королева Камилла, как сообщается, также не хотела, чтобы ее муж обнародовал свой диагноз. Газета The Times сообщила, что королева опасалась, что этот шаг привлечет внимание общественности.

Король Чарльз / © Instagram британской королевской семьи

«Теперь можно раскрыть, что когда король узнал о том, что у него рак, почти два года назад, его жена первоначально считала, что диагноз должен оставаться в тайне, поскольку опасалась, что пристальное внимание общественности к его здоровью может негативно сказаться на его выздоровлении».

Сейчас же королева Камилла, как сообщается, рада, что ее муж рассказал о своей болезни, поскольку это повысило осведомленность о раке. Это также помогло королю, которого с момента первого сообщения о его диагнозе засыпали добрыми пожеланиями.