Королева Камилла дала ценный совет принцессе Кейт в отношении принца Уильяма: что она сказала

Королева Камилла однажды дала Кейт Миддлтон мудрый совет о том, как создать счастливый брак с членом королевской семьи. Считается, что принцесса Кейт приняла совет к вниманию и воплотила в жизнь.

Королева Камилла поделилась секретом, о котором знала по своему личному опыту.

Не секрет, что Камилла впервые привлекла внимание тогдашнего принца Чарльза на матче по поло в 1970 году, покорив его дерзкой фразой: "Моя прабабушка (Алиса Кеппел) была любовницей твоего прапрадеда. Я чувствую, что у нас есть что-то общее", цитирует журнал Ok!

В книге автора Роберта Лейси "Битва братьев", он рассказал:

"Камилла призналась Кейт, что секрет того, как удержать занятого принца, заключается в том, чтобы подстраивать свой график — по сути, всю свою жизнь под него. Кэтрин, очевидно, последовала этому совету и помогла Уильяму стать тем счастливым принцем, которым он является сегодня".

Принцесса Уэльская Кейт и королева Камилла / Фото: Getty Images

Кейт и Уильям Уэльские в браке уже 13 лет. Этот год стал тяжелым для пары, но принц проявил невероятную поддержку своей супруге, когда она столкнулась с проблемами со здоровьем. А в их семейном видео, которым Кейт поделилась в сентябре многие королевские поклонники заметили, насколько тактильными Уильям и Кейт стали друг к другу.

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