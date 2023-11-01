Королева Камилла и белый пес: фото, которое не оставит равнодушным

Королева Камилла очень любит собак. На мероприятиях королевская особа не упускает возможности погладить животных.
Во время визита в Кению Камиллу сфотографировали с псом по кличке Бобби. Это собака-спасатель невероятной красоты, который, как видите, носит галстук-бабочку во время посещения ослиного заповедника Брук в Найроби.
Благотворительная организация по защите лошадей Brooke работает с Кенийским фондом защиты лошадей. Общество защиты и ухода за животными (KSPCA) спасает ослов, находящихся в опасности, и способствует их благополучию.
Фото с ослом Камилла также не упустила возможности сделать, как и с другими собаками.
А еще королева была запечатлена в традиционной одежде масаи во время посещения этой благотворительной организации.
Четырехдневная поездка короля Чарльза и королевы Камиллы от имени правительства Великобритании продлится с 31 октября по 3 ноября и призвана подчеркнуть теплые рабочие отношения, которые существуют с Кенией.
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