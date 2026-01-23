ТСН в социальных сетях

Королева Камилла и экс-участница Spice Girls встретились на чаепитие по особому поводу

Королева Камилла, президент организации Maggie’s, и бывшая участница Spice Girls Джери Хорнер собрались на чаепитии на важном мероприятии.

Джери Хорнер и королева Камилла

Джери Хорнер и королева Камилла / © Getty Images

Дамы встретились на мероприятии с людьми, страдающими от рака, и послушали их рассказы об их опыте получения поддержки от Maggie's Cheltenham во время визита в центр благотворительной организации в Челтнеме, в графстве Глостершир.

Мероприятие провели в честь 30-летия открытия первого центра Maggie's в Челтнеме, президентом которой является королева Камилла.

Джери Хорнер и королева Камилла / © Getty Images

Джери Хорнер и королева Камилла / © Getty Images

Выступая перед людьми Ее Величество затронула тему рака в своей речи. Камилла высоко оценила заслуги покойной основательницы благотворительной организации Мэгги Кесвик Дженкс за создание центров, где люди, больные раком, могут чувствовать себя комфортно и получать поддержку.

«Кесвик Дженкс была убеждена, что люди, живущие с раком, жаждут красивой, уютной обстановки, когда сталкиваются с неизвестностью. Место, где им не нужно притворяться, что у них все хорошо, где они могут получить квалифицированную поддержку, сочувствие и чашку хорошего чая. Место, где смех может быть таким же естественным, как и слезы, потому что иногда именно этого и хотят», - сказала в своей речи королева.

Джери Хорнер и королева Камилла / © Getty Images

Джери Хорнер и королева Камилла / © Getty Images

Фотографы также запечатлели, как Камилла тепло приветствовала объятиями Джери Хорнер. Бывшая участница поп-группы была одета в пальто цвета кемел и сделала укладку красивыми волнами, а королева облачилась в синий клетчатый костюм.

Ранее, напомним, мы писали, что на этой неделе Камилла и принцесса Уэльская Кейт появились на публике в похожих луках, продемонстрировав единство в королевской семье на фоне возвращения в Лондон принца Гарри.

