Королева Камилла и король Чарльз посетили открытие выставки моды в честь королевы Елизаветы II

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Реклама

Мероприятие также посетила леди Сара Чатто — племянница покойной королевы и дочь ее сестры — принцессы Маргарет. Их с Чарльзом запечатлели во время объятий.

Эта выставка является самой масштабной и всеобъемлющей экспозицией моды Елизаветы II, когда-либо организованной в рамках мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения покойного монарха.

Сара Чатто и король Чарльз III / © Getty Images

Во время визита Их Величества ознакомились с выставкой и встретились с современными модельерами, в том числе с Эрдемом Моралиоглу, которые представили свои работы. Они также встретились со студентами King’s Foundation, обучающимися по программам Chanel и le19M Metiers d’Art в области вышивки, изготовления головных уборов и ателье, пишет People.

Реклама

Елизавета II отдавала предпочтение ярким цветам в своем гардеробе, чтобы любой человек мог увидеть ее в толпе.

Король Чарльз III на выставке в Букингемском дворце / © Associated Press

В экспозицию выставки входит изысканное платье, которое принцесса Елизавета надела на свою свадьбу с принцем Филиппом в Вестминстерском аббатстве 20 ноября 1947 года.

Король Чарльз III и королева Камилла на выставке в Букингемском дворце / © Associated Press

Королева Камилла появилась в синем платье, которое уже много раз носила, черных прозрачных колготах и черных туфлях, а король Чарльз надел темно-синий полосатый костюм, рубашку и галстук.