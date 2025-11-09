ТСН в социальных сетях

Общество
108
2 мин

Королева Камилла и принцесса Кейт в сдержанных и элегантных нарядах приняли участие в церемонии ко Дню памяти

Сегодня, 9 ноября, королевская семья Великобритании приняла участие в параде на День памяти.

Екатерина Труш
Королева Камила и принцесса Кейт

Королева Камила и принцесса Кейт / © Associated Press

Возложение венков и парад, в котором приняли участие ветераны Второй мировой войны, состоялись при участии королевской семьи почти в полном составе. В событии также приняли участие политики и высокопоставленные чиновники королевства.

Король Чарльз, возлагая венок на Национальной службе памяти возле Кенотафа в Лондоне, выглядел очень тронутым.

Как сообщает DailyMail 76-летний монарх подошел к военному мемориалу незадолго до 11 утра и отдал честь. После того, как колокола Биг-Бена пробили час, было соблюдено двухминутное молчание, после чего раздался выстрел, а трубачи Королевской морской пехоты прозвучал последний пост, чтобы отметить конец.

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

Чарльз, одетый в форму фельдмаршала с церемониальным сюртуком, вышел вперед и возложил венок к Кенотафу, прежде чем снова отдать честь.

День памяти / © Associated Press

День памяти / © Associated Press

Королева Камилла и принцесса Уэльская, обе в черном, пели национальный гимн, наблюдая за службой с центрального балкона Министерства иностранных дел над Кенотафом.

Принцесса Кейт / © Associated Press

Принцесса Кейт / © Associated Press

Премьер-министры прошлого и нынешнего времени, включая Дэвида Кэмерона, Тони Блэра и Гордона Брауна, также отдали свое почтение, выстроившись вместе перед Кенотафом. Лидеры партий сэр Кир Стармер и Кеми Баденох стояли перед ними, держа венки.

Риши Сунак, Борис Джонсон, Тереза Мэй / © Associated Press

Риши Сунак, Борис Джонсон, Тереза Мэй / © Associated Press

Высокопоставленные политики и члены королевской семьи ушли после возложения венков, чтобы тысячи ветеранов могли начать свой марш.

Кир Стармер и Кэми Баденох / © Associated Press

Кир Стармер и Кэми Баденох / © Associated Press

Также вчера, 8 ноября состоялся концерт, посвященный Дню памяти, который посетили члены королевской семьи.

Королевская семья на концерте ко Дню памяти / © Associated Press

Королевская семья на концерте ко Дню памяти / © Associated Press

