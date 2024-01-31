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Королева Камилла на новом мероприятии прокомментировала, как себя чувствует король Чарльз III

Королева Камилла на новом мероприятии прокомментировала, как себя чувствует король Чарльз III

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла посетила открытие центра поддержки накануне Всемирного дня борьбы с раком.

Ее Величество посетила Maggie's Royal Free, чтобы официально открыть новый центр поддержки онкологическим больным и их семьям в Лондоне.

Королева Камилла / © Associated Press
Королева Камилла / Фото: Associated Press

Камилла выглядела радостной, а люди, собравшиеся ее поприветствовать, интересовались состоянием здоровья короля Чарльза III.

Королева Камилла / © Associated Press
Королева Камилла / Фото: Associated Press

"Он старается, держится изо всех сил", - сообщила Камилла, о чем в соцсети X написал королевский корреспондент Ричард Палмер.

Мероприятие прошло в преддверии Всемирного дня борьбы с раком в воскресенье, 4 февраля, и ознаменовала 17-й визит королевы Камиллы в центр Мэгги в Великобритании.

Королева Камилла / © Associated Press
Королева Камилла / Фото: Associated Press

Будучи герцогиней Корнуольской, Камилла стала покровительницей центров Мэгги в 2008 году, проливая свет на центры, которые предоставляют бесплатную поддержку и квалифицированную помощь всем, кто борется с раком.

Королева приехала на встречу в бирюзовом аутфите, ее волосы были уложены в идеальную прическу, а в макияже она подчеркнула веки и немного губы. Также надела золотые серьги и несколько подвесок на шею.

Королева Камилла / © Associated Press
Королева Камилла / Фото: Associated Press

На мероприятии Ее Величество провела время с персоналом, волонтерами и посетителями, чтобы узнать, как организация Maggie's изменила их жизнь.

Королева Камилла / © Associated Press
Королева Камилла / Фото: Associated Press

Напомним, в понедельник Камилла приехала на выписку короля Чарльза в лондонскую клинику. Пара вместе позировала на публике. 

Король Чарльз III и королева Камилла / © Associated Press
Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

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